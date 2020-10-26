Десять американцев разбогатели на сотни миллиардов долларов при Трампе

Десять американских миллиардеров стали богаче на 490 миллиардов долларов за время президентства Дональда Трампа. Это больше состояния всех российских миллиардеров в сумме, пишет Forbes.

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В день избрания Трампа в 2016 году совокупное состояние самых состоятельных людей страны составляло 2,9 триллиона долларов, за четыре года их капитал увеличился суммарно почти на триллион долларов. Например, основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос стал богаче при Трампе более чем на сотню миллиардов долларов.

За последние четыре года капитал главы Tesla Илона Маска вырос на 79 миллиардов долларов. В день президентских выборов 2016 года капитализация Tesla составляла 28 миллиардов долларов, а теперь — 400 миллиардов. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга увеличилось на 44 миллиарда долларов.

Из-за исторически низких процентных ставок количество заявок на получение ипотечных кредитов в США резко выросло. На этом заработал основатель ипотечного банка Quicken Loans Дэн Гилберт (плюс 39 миллиардов). В 2017 году Трамп назвал Гилберта «хорошим другом» и «преданным сторонником». В десятку самых удачливых бизнесменов, которые смогли больше всего заработать при Трампе, вошли также Билл Гейтс, Cтив Балмер (экс-глава Microsoft), Ларри Эллисон (основатель Oracle), Роб, Джим и Элис Уолтон (владеют сетью супермаркетов Walmart).

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и соперник Трампа заявил в августе, что планирует поднять налоги для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год (около 29 миллионов рублей). Он пойдет на такой шаг в случае своей победы на выборах.