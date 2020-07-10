Богачам предложили хранить деньги в скалах

Швейцарская фирма Bruenig Mega Safe AG, занимающаяся строительством, готова предложить состоятельным людям хранить их богатства в альпийских скалах, пишет Bloomberg.

Компания планирует использовать пространство в горах, эквивалентное 10 футбольным полям. В Bruenig Mega Safe AG заявили, что это будет безопасное место для размещения активов и конфиденциальных данных. В то время как одни опасаются глобальной рецессии или стихийных бедствий, другие стараются избегать банковских депозитов из-за отрицательных процентных ставок, отмечает Bloomberg.

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Склады будут объемом от 100 кубических метров и высотой до 90 метров. Каменные стены обеспечат постоянную влажность воздуха 40 процентов и температуру 12 градусов. Цены на услуги начинаются от 500 тысяч долларов. Компания стремится привлечь не только швейцарских клиентов, но и богачей из Гонконга и Сингапура.

Помимо хранения произведений искусства, золота, ценных бумаг или автомобилей, место «идеально подходит для проведения мероприятий, которые должны отвечать высоким требованиям безопасности», отмечают в фирме. Клиенты будут иметь круглосуточный доступ через тоннель, по которому может проехать даже грузовик.

Для начала строительства требуется около семи миллионов швейцарских франков (526,7 миллиона рублей). К работам планируется приступить в начале следующего года, а первые хранилища должны быть готовы через 18 месяцев.

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