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Соперник Трампа захотел ударить по богатым

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Фото: Andrew Harnik / AP

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден захотел ударить по богатым и поднять налоги для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год (около 29 миллионов рублей). Он пойдет на такой шаг в случае своей победы, рассказал политик в интервью телеканалу ABC.

«Настало время для того, чтобы они начали платить свою долю экономических обязанностей. Богатые должны вносить свою справедливую долю», — сказал соперник Дональда Трампа. Никаких новых налогов не будет взиматься с тех, кто зарабатывает меньше этой суммы, отметил Байден.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп, согласно опросам, имеет чуть меньшую поддержку, чем Байден.

Ранее сенатор Берни Сандерс подготовил законопроект, направленный против самых состоятельных людей страны. Если его примут, то будет введен единовременный налог на прирост капитала с марта 2020 года по январь 2021-го по ставке 60 процентов. Например, глава Tesla и SpaceX Илон Маск должен будет заплатить 27,5 миллиарда долларов.

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