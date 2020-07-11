США введут пошлины на косметику и сумки из Франции на 1,3 миллиарда долларов

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25 процентов объемом 1,3 миллиарда долларов на товары из Франции. Об этом сообщает Reuters.

Решение вступит в силу 6 января 2021 года, однако США смогут привести его в действие раньше объявленной даты. Вашингтон принял меры в связи с планами Парижа ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские. В список товаров, которые будут облагаться пошлинами, вошли наименования косметической продукции, а также сумки.

Цифровой налог, по словам торгового представителя США, несправедливо ущемляет сферу деятельности американских компаний, занимающихся цифровыми технологиями. В течение 180 дней дополнительные пошлины не будут действовать. Это время возможно будет использовать для проведения двусторонних переговоров, которые могут привести к разрешению вопроса.

В 2019 году Трамп заявил, что США введут налог на французское вино в ответ на действия Парижа, обложившего дополнительными сборами компании технологического сектора.

В июле 2019 года Франция ввела «цифровой» налог на прибыль технологических компаний, в том числе американских. Она будет облагаться по ставке три процента при условии, что она превышает 750 миллионов евро во всем мире и 25 миллионов во Франции. Эта мера призвана затруднить компаниям вывод средств в страны с более мягким налоговым режимом, в первую очередь, в Ирландию. По словам французских чиновников, технологические корпорации платят в среднем в стране на 14 процентов налогов меньше, чем остальные субъекты экономики.

Налог уже получил неофициальное название GAFA по первым буквам в названиях крупнейших компаний, которые он затронет в первую очередь: Google, Apple, Facebook и Amazon. принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Ранее сообщалось, что Франция ввела «цифровой» налог на прибыль технологических компаний, направленный в первую очередь против Google, Apple, Facebook и Amazon. В ответ президент США Дональд Трамп пообещал обложить налогом французское вино.

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