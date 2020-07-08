В США начались проблемы из-за застарелой торговой войны с Канадой

Американские строители столкнулись с проблемой увеличения расходов из-за застарелой торговой войны между США и Канадой по поводу поставок древесины хвойных пород. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальную ассоциацию жилищно-строительных фирм США (National Association of Home Builders).

Из-за пандемии коронавируса и карантина в США производство пиломатериалов сократилось. Американским строителям приходится покупать древесину в Канаде, что выходит дороже, поскольку в отношении ее пиломатериалов в США действуют 20-процентные ввозные пошлины. Это ведет к увеличению цены на древесину в США примерно на восемь процентов и увеличивает стоимость строительства.

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Эксперт добавил, что большинство строительных фирм в Америке относятся к малому бизнесу. Покрывать дополнительные расходы с учетом нынешнего кризиса им особенно тяжело.

Торговый конфликт между США и Канадой по поводу древесины возник еще в 1982 году. В 2017-м Вашингтон ввел заградительные пошлины для канадских пиломатериалов, заявляя о несправедливой конкуренции из-за субсидирования отрасли в Канаде. В США владельцы хвойной древесины — частные предприятия, поэтому стоимость вырубки леса здесь определяется рыночными механизмами. В Канаде древесина в основном находится в распоряжении властей, которые и устанавливают стоимость вырубки в административном порядке. По мнению Вашингтона, подобная система дает канадским производителям несправедливое преимущество.

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