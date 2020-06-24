IKEA уличили в производстве мебели из незаконно вырубленной украинской древесины

Крупные европейские производители мебели закупают незаконно вырубленную древесину из украинских лесов. Об этом сообщается на сайте британской неправительственной организации Earthsight.

В частности, шведская компания IKEA продает стулья из бука, который получают нелегальным путем в Карпатах. «Нелегальное дерево использовалось для изготовления ряда известных продуктов, включая культовый решетчатый стул Terje и самый продаваемый обеденный стул Ingolf. Ежегодно десятки тысяч стульев из нелегальной древесины продаются в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии», — говорится в материалах расследования.

Незаконная заготовка древесины происходит благодаря коррупции в лесохозяйственных предприятиях. Так, по данным Earthsight, представители Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council), связанные с руководством украинских лесных хозяйств, ставили на нелегальную древесину специальную маркировку.

В 2017 году IKEA попала в аналогичный скандал. Тогда шведскую компанию обвинили в закупке древесины, изготовленной из незаконно вырубленных румынских лесов. Выяснилось, что крупнейший собственник лесных угодий в регионе — государственная компания Romsilva — вырубает лес в нарушение закона, а лесная охрана этому не препятствует.

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