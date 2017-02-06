СМИ раскрыли незаконное происхождение прикроватной тумбочки от IKEA

Крупные мебельные компании, в том числе шведская IKEA, закупают древесину, изготовленную из незаконно вырубленных румынских лесов. Об этом говорится в репортаже, показанном французским телеканалом France 2, передает ТАСС.

Журналисты проследили путь прикроватной тумбочки из IKEA по всей производственной цепочке. Она привела их в Румынию. В стране выяснилось, что древесина для мебельных фабрик изготовлена из незаконно вырубленных деревьев в девственных лесах в горах Царкулуй (уезд Караш-Северин).

«Караш-Северин — центр биологического разнообразия в Румынии, но одновременно и центр его уничтожения. Из леса мы пришли на склады древесины, затем побывали в компании, которая ее заготовила, потом оказались на мебельной фабрике в Себеше и на складах в Клуже, откуда эти тумбочки отправляются по всей планете», — рассказал французам глава румынской экологической организации Agent Green Габриел Пэун. Он более двух лет собирал информацию для репортажа.

По его словам, крупнейший собственник лесных угодий в регионе — государственная компания Romsilva — вырубает лес в нарушение закона, а лесная охрана этому не препятствует.

По данным Agent Green, в настоящее время в горах Царкулуй незаконно эксплуатируются 1386 гектаров леса.