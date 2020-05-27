IKEA объяснила разницу цен на товары в российских и украинских магазинах

Мебельный ретейлер IKEA объяснил разницу цен на товары в российских и украинских магазинах. Об этом пишет издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что на Украине товары IKEA дороже, чем в России. Так, на российском сайте магазина стоимость матраса «Ховог» составляет почти 13 тысяч рублей, а на украинском сайте — 6,5 тысячи гривен (17,1 тысячи рублей).

В компании объяснили, что цены обусловлены несколькими факторами, среди которых, в том числе, объемы торговли, колебания валюты, импортные пошлины и транспортные расходы.

В октябре прошлого года в сети сравнили российские и украинские цены на продукты в магазинах торговой сети «Ашан». Выяснилось, что основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине. Так, минимальная стоимость килограмма картофеля на Украине составляла 14 гривен (39 рублей), а в России — 12 рублей. Цена килограмма риса в Киеве — от 20,95 гривны (55,14 рубля), в Саратове — от 59 рублей.

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