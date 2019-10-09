Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из ролика, опубликованного в YouTube.

Автор видео Иван Проценко сравнивал цены на продукты в магазинах торговой сети «Ашан» в Саратове и Киеве.

Отмечается, что минимальная стоимость килограмма картофеля на Украине составляет 14 гривен (39 рублей), а в России — 12 рублей. Цена килограмма риса в Киеве стартует от 20,95 гривны (55,14 рубля), в Саратове — от 59 рублей. Минимальная стоимость макарон в российском магазине — 50 рублей, а на Украине — 42,53 гривны (111 рублей). Литр молока в саратовском магазине можно купить за 41,9 рубля, а в киевском — от 18,16 гривны (47,8 рубля).

Ранее ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания на 3-3,5 процента. Эксперты сообщили, что заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Кроме того, из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации стоимость молочной продукции может повыситься на 10 процентов.

В сентябре стало известно, что среди стран Европы самая дешевая продуктовая корзина овощей и фруктов — на Украине. Отмечалось, что в среднем продукты на неделю обходятся в 27 евро, самый дорогой продуктовый набор — в Швейцарии: там фрукты и овощи стоят 141 евро. Самыми дешевыми на Украине оказались яблоки, бананы, лук и картофель, дороже всего эти продукты стоят в Швейцарии, Монако и Норвегии.

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