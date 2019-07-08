Названы самые подорожавшие продукты

В Росстате назвали наиболее подорожавшие продукты по итогам прошлого года, передает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

В 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процента соответственно. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3 процента — таким образом, темпы роста цен на упомянутые продукты превысили годовую инфляцию в 17 раз.

Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9 процента. Также цены быстро росли на репчатый лук (+23,7 процента), валидол (+23,6 процента), столовую свеклу (+23 процента), охлажденных и замороженных кур (+20,7 процента) и морковь (+20 процентов).

Помимо роста цен на продукты питания и медикаменты, было зафиксировано существенное удорожание (+30,8 процента) газомоторного топлива из-за повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка.

Ранее представители Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.

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