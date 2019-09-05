Украину назвали страной с самыми дешевыми фруктами

Среди стран Европы самая дешевая продуктовая корзина овощей и фруктов — на Украине. Об этом представитель европейской профильной ассоциации рассказал в эфире программы «Завтрак с 1+1».

В среднем продукты на неделю обходятся в 27 евро, самый дорогой продуктовый набор — в Швейцарии: там фрукты и овощи стоят 141 евро. Самыми дешевыми на Украине оказались яблоки, бананы, лук и картофель, дороже всего эти продукты стоят в Швейцарии, Монако и Норвегии.

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Ранее Украинская плодоовощная ассоциация сообщила, что с 1 сентября страна лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза. Это связано с одной из директив ЕС, по которой страны, не входящие в Евросоюз, должны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления карантинных организмов. Киев настаивает, что случаев заражения томатов, яблок, груш, перца, баклажанов и других продуктов зафиксировано не было, но ЕС пока на это не отреагировал.

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