Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу

Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза. Об этом со ссылкой на экспортеров и производителей сообщила на своем сайте Украинская плодоовощная ассоциация.

Причиной ситуации стала директива Евросоюза 2019/523 от 21 марта 2019 года. Она усиливает защиту ЕС от вредных организмов. Это касается поставок томатов, яблок, груш, перца, баклажанов и других продуктов. Согласно документу, не входящие в союз страны должны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления карантинных организмов из представленного списка.

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На Украине не было зафиксировано ни одного случая, о чем официально заявила Госпродпотребслужба. Ведомство предложило Еврокомиссии допустить украинские продукты в Европу, но официального ответа пока не поступило.

Сами украинские экспортеры не верят, что ЕС оперативно выдаст разрешение, особенно на фоне ликвидации Минагрополитики, в систему которого входил компетентный орган. Так, производители тепличных томатов и перца пытаются ввозить свою продукцию через регионы, которые Евросоюз считает чистыми от указанных вредителей. Предполагается, что проблема разрешится в середине сентября, но если этого не случится, то потери только производителей яблок составят порядка 4-5 миллионов долларов. Столько же могут потерять поставщики тепличных овощей, причем для них ЕС занимает половину рынка.

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