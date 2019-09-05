Украина протолкнула свои баклажаны в Евросоюз

Украина получила право возобновить приостановленный ранее экспорт фруктов и овощей в страны Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госпродпотребслужбы Украины.

«Украина включена в перечень стран, которые могут экспортировать в ЕС ряд свежих фруктов и овощей», — говорится в сообщении. В частности, это касается груш, слив, томатов, яблок и баклажанов.

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Страна лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза с 1 сентября. Это было связано с директивой ЕС 2019/523 от 21 марта 2019 года, которая направлена на защиту от вредных организмов. Согласно документу, страны, не входящие в Евросоюз, должны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления карантинных организмов. Киев утверждал, что таких случаев зафиксировано не было.

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