Цена сала на Украине приблизились к рекорду

На Украине овощи из борщевого набора за 2017 год выросли в цене на 37 процентов, а сало — на 67 процентов. Такие данные на своей странице в социальной сети Facebook привел депутат Верховной Рады, руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Индекс овощной корзины вырос на 37 процентов. Лидер роста стоимости весь год — мясо — на финальной дистанции в декабре уступил овощам», — сообщил он. Дорошенко пояснил, что за последние 10 дней месяца все компоненты борщевого набора, кроме лука, прибавили в цене от 4 до 8 процентов. При этом мясо уступило по стоимости овощной корзине всего лишь процент, поднявшись на 36 процентов.

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Больше всего за год из овощных продуктов цены взлетели на свеклу (73 процента), из мясных — на сало (67 процентов). Стоимость моркови выросла на 60 процентов, лука на 23 процента, капусты на 18 процентов, картофеля — на 17 процентов.

По словам Дорошенко, подорожание овощей, начавшееся в декабре прошлого года, долго откладывалось из-за низкой покупательной способности украинцев. Однако чем длиннее период стабильных цен осенью, тем стремительнее рост цен зимой и весной, отметил он.

В ноябре 2017 года цена на сало установила на Украине рекорд, поднявшись на 68 процентов. Рост стоимости продукта связывают с уменьшением поголовья свиней и снижением объема пищевых отходов, которые идут на корм животным.

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