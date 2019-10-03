Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

До конца текущего года продукты подорожают на 3–3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание. Эксперты пояснили, что это связано с сезонным фактором.

Кроме того, стоимость молочной продукции может повыситься на 10 процентов. Это произойдет из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации.

«Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости», — отметили собеседники издания. В ассоциации добавили, что увеличение цен на продукты питания не превысит уровень инфляции.

Также в АКОРТ отметили, что за первые восемь месяцев продукты подорожали на 1,7 процента.

В июле в Росстате назвали наиболее подорожавшие продукты по итогам прошлого года. По данным ведомства, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процента соответственно. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3 процента — таким образом, темпы роста цен на упомянутые продукты превысили годовую инфляцию в 17 раз.

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