В России подорожала еда

Рост цен на продукты питания в России в первом квартале 2019 года составил 3,1 процента. Это следует из данных, опубликованных Росстатом. В Европе за этот же период цены увеличились на один процент.

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Так, только в марте цены на еду увеличились на 0,6 процента, в то время как в Европе они снизились на 0,2 процента. За период с января по март Росстат отметил существенный прирост цен на овощи — 20,8 процента против 3,9 процента в ЕС. Стоимость фруктов в первом квартале увеличилась на 4,1 процента (в Европе на 0,8 процента). Цены на хлебобулочные изделия и крупы выросли на 2,9 процента против 0,9 процента в европейских странах. Также в России сильнее дорожали такие продукты, как мясо и мясопродукты, молочные изделия, сыры и яйца.

По данным Росстата, в 2018 году в России еда росла в цене быстрее, чем в Европе в 4,2 раза — 5,5 процента против 1,3. Обратная ситуация наблюдалась в 2017-м — тогда продовольствие в России подорожало только на 0,7 процента, в то время как в Европе цены выросли на 2,6 процента.

Ранее 23 апреля сообщалось, что Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года по новой методике и выяснил, что они снизились не так значительно, как считалось прежде. Показатель в 2018 году упал на 8,3 процента по сравнению с уровнем 2013-го. При подсчете доходов по старой методике снижение в 2018 году было на уровне 10,2 процента.

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