Доходам россиян предсказали рост

Реальные доходы россиян в 2019 году увеличатся на один процент и затем продолжат расти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Минэкономразвития по социально-экономическому развитию России на период с 2020 по 2022 год.

По подсчетам ведомства, в среднем в 2019-2022 годах рост реальных доходов россиян составит 1,8 процента, в 2019-2024 годах — два процента. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимум сократится с 12 процентов в 2019 году до 9,3 процента в 2022-м. К 2024 году Минэкономразвития ожидает, что у 6,6 процента россиян доходы будут ниже прожиточного минимума.

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Росту доходов будут способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума, развитие форм предоставления соцпомощи нуждающимся и целевая поддержка отдельных категорий граждан, например, семей с детьми, отметили в министерстве.

Росстат, подчиняющийся Минэкономразвития, в январе сообщил, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Однако методику подсчета ведомства не раз критиковали за неточность. В частности, с критикой выступал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. В марте Росстат сообщил о переходе на новую методику подсчета и поквартальную, а не ежемесячную публикацию данных. Первый отчет по новой методике был опубликован в апреле. Согласно ему, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3 процента. Однако когда ведомство пересчитало показатель за 2018 год, выяснилось, что, по новым данным, тогда доходы выросли на 0,1 процента.

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