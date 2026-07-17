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Силовые структуры
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16:24, 17 июля 2026Силовые структуры

Главу объединения детективов отправили в колонию на 12 лет в России

В Петербурге суд приговорил мужчину к 12 годам колонии за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Андрея Матушкина по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа секретности.

По данным «Фонтанки», Матушкин возглавлял «Международное объединение детективов», которое считают крупнейшим сообществом сыщиков, силовиков и сотрудников охранных ведомств по всему миру. Его задержали осенью 2025 года. Было установлено, что Матушкин собирал информацию, составляющую гостайну, и сотрудничал с иностранной разведкой.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону будут судить украинца, готовившего теракт около памятника в Севастополе.

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