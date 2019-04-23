Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года

Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде. Это следует из данных, представленных на заседании Научно-методологического совета при Росстате, пишет ТАСС.

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Показатель в 2018 году упал на 8,3 процента по сравнению с уровнем 2013 года. При этом по старой методике снижение доходов жителей России в 2018 году было на уровне 10,2 процента.

Общие номинальные денежные доходы в прошлом году составили 58,163 триллиона рублей — это на 30,5 процента больше, чем за пять лет до этого. По старой методологии рост денежных доходов составил бы 57,456 триллиона рублей, что только на 27,7 процента больше уровня 2013 года.

В январе Росстат сообщил о том, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Однако методику подсчета показателя не раз критиковали за неточность данных. В итоге в марте ведомство сообщило о переходе на новую систему подсчета и поквартальную, а не ежемесячную публикацию данных. По новой методике вместо только официальных зарплат ведомство учитывает всю оплату труда в экономике, в том числе неформальный сектор. Доходы от продажи иностранной валюты исключили из «формулы» как пережиток постсоветской системы.

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