Трамп решил мстить за Google

США введут налог на французское вино в ответ на действия Парижа, обложившего дополнительными сборами компании технологического сектора. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Франция только что ввела цифровой налог на замечательные американские технологические компании. Мы вскоре объявим о существенных ответных мерах в связи с безрассудством [президента Франции Эммануэля] Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!» — отметил глава Белого дома.

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Ранее Франция ввела «цифровой» налог на прибыль технологических компаний, в том числе американских. Она будет облагаться по ставке три процента при условии, что она превышает 750 миллионов евро во всем мире и 25 миллионов во Франции.

Эта мера должна затруднить компаниям вывод средств в страны с более мягким налоговым режимом, в первую очередь, в Ирландию. По словам французских чиновников, технологические корпорации платят в среднем в стране на 14 процентов налогов меньше, чем остальные субъекты экономики.

Налог уже получил неофициальное название GAFA по первым буквам в названиях крупнейших компаний, которые он затронет в первую очередь: Google, Apple, Facebook и Amazon.

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