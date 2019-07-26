Китай начал прогибаться под США

Китайские власти разрешили нескольким местным компаниям закупать в США хлопок, кукурузу, сорго (хлебный злак) и свинину без уплаты высоких импортных пошлин, введенных страной на американские товары в ходе торговой войны. Об этом пишет Bloomberg.

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В частности, несколько китайских фабрик получили разрешение закупить в общей сложности 50 тысяч тонн американского хлопка без уплаты 25-процентных пошлин. Такие же послабления будут предоставлены некоторым компаниям на ввоз кукурузы, сорго и свинины. Однако источники агентства не уточнили, какие объемы этих продуктов можно будет ввозить без высоких пошлин.

Решение последовало за послаблениями на ввоз в Китай американской сои. Как стало известно 24 июля, китайские власти позволили пяти местным компаниям закупать до трех миллионов тонн сои в США и ввозить их в КНР без уплаты повышенных импортных пошлин. Агентство отмечает, что это послабление стало «жестом доброй воли» со стороны Пекина накануне нового раунда торговых переговоров с Вашингтоном. Представители американской стороны должны прибыть в Китай в понедельник, 29 июля.

Китай является основным мировым импортером сои и свинины, а также крупным покупателем кукурузы. Однако с началом в 2018 году торгового противостояния КНР повысила пошлины на ввоз сельскохозяйственной продукции из США и сократила закупки. Под ограничения, в частности, попали кукуруза, сорго, свинина и соя.

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