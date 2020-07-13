Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.

Более 80 состоятельных людей, которые называют себя миллионерами во имя человечества, подписали петицию об этом. Среди них, например, наследница компании Walt Disney Co. Эбигейл Дисней (Abigail Disney). «Мы просим наши правительства повысить налоги на таких людей, как мы. Немедленно. Навсегда», — говорится в открытом письме.

Богачи предупреждают, что вирус может ввергнуть в нищету еще миллионы людей, поэтому власти должны взять на себя ответственность за сбор необходимых средств и их справедливое расходование. Это не первое такое обращение, еще до пандемии группа из 200 богатых людей, называющих себя миллионерами-патриотами, настаивала на более прогрессивной налоговой системе.

В июне стало известно, что в России для состоятельных людей ставка НДФЛ поднимается с 13 до 15 процентов. Она будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год.

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