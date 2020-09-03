Полицейские в США застрелили еще одного чернокожего мужчину при задержании

В США полицейские застрелили еще одного чернокожего мужчину при задержании. Об этом сообщает телеканал WJLA.

Сотрудники полиции в Вашингтоне прибыли на место после сообщений о том, что в одной из припаркованных на улице машин находятся люди с оружием.

Глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм сообщил на пресс-конференции, что когда полицейские подошли к автомобилю, некоторые из находившихся в нем пассажиров начали убегать. Один из полицейских выстрелил из табельного оружия. После этого одного мужчину доставили в больницу, где его признали мертвым. Ньюсэм добавил, что с места преступления изъяли две единицы огнестрельного оружия.

При этом местные жители утверждают, что чернокожий мужчина не был вооружен. Однако глава полиции утверждает, что, предположительно, у него было оружие. Ведется расследование.

Некоторые из местных жителей утверждают также, что полицейские выстрелили погибшему в спину. Полиция не подтвердила эту информацию. Личность и возраст погибшего не раскрываются. На место происшествия начали стягиваться активисты движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Еще один чернокожий погиб в США при задержании полицией 23 августа, сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину в штате Луизиана.

С конца мая во многих крупных американских городах, а позднее и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.