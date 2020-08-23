Еще один чернокожий погиб в США при задержании полицией, сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину в штате Луизиана. Об этом сообщает РИА Новости.

Стрельба произошла в городе Лафайет. Американский союз защиты гражданских свобод назвал произошедшее «ужасным инцидентом полицейского насилия в отношении темнокожего».

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В полиции подчеркнули, что правоохранители в пятницу вечером приехали по вызову к небольшому магазину из-за мужчины, который угрожал ножом. В ходе задержания он попытался сбежать, тогда полицейские применили электрошокеры, но эти меры оказались неэффективными.

После того как мужчина с ножом сделал попытку зайти в другой магазин, полицейские открыли стрельбу. Сообщается, что погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин.

С конца мая во многих крупных американских городах, а позднее и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.