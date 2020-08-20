Чернокожим предложили выплатить 12 триллионов долларов за рабство

Чернокожий профессор Университета Дьюка Уильям Дарити (William Darity) призвал выплатить 12 триллионов долларов в качестве компенсации за рабство. Об этом сообщает Campus Reform.

Таким образом, сумма выплат будет составлять около 800 тысяч долларов на каждую семью чернокожих, чьи предки были рабами.

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В отчете Дарити и его соавтор Кирстен Маллен (Kirsten Mullen) указали на невыполнение правительством США обещания выделить 40 акров каждому бывшему рабу. Они заявили, что невыполненное обещание является причиной нынешнего разрыва в уровне благосостояния между черными и белыми гражданами.

Если бы эта политика была введена в действие после гражданской войны, то сегодня не было бы необходимости рассматривать вопрос о репарациях черных, подчеркнули авторы. При этом они заявили, что программы постепенного возмещения ущерба не решат адекватным образом проблему системного расизма.

В поддержку своего предложения они указали на Фонд компенсации жертвам 11 сентября и федеральные деньги, которые направили в Ньютаун, штат Коннектикут, после расстрела в младшей школе города Сэнди Хук.

При этом на вопрос о том, каким образом власти смогут выделить 12 триллионов долларов, Дарити указал, что власти «смогли потратить около двух-четырех триллионов долларов на помощь экономике в пандемию коронавируса».

Ранее городской совет американского города Ашвилл в штате Северная Каролина извинился за роль города в рабстве и дискриминации и проголосовал за выплату репараций чернокожим. Власти города будут инвестировать в районы, где сохраняются проблемы дискриминации. Прямая раздача денег потомкам рабов не предусмотрена.