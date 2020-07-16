Американский город проголосовал за репарации чернокожим

Городской совет американского города Ашвилл в штате Северная Каролина извинился за роль города в рабстве и дискриминации и проголосовал за выплату репараций чернокожим. Об этом сообщает ABC News.

Резолюцию приняли семь местных представителей единогласно. Согласно ей, власти города будут инвестировать в районы, где сохраняются проблемы дискриминации. Прямая раздача денег потомкам рабов не предусмотрена.

В частности, планируется увеличить финансирование системы здравоохранения и образования, увеличить строительство доступного жилья, а также создавать новые рабочие места для чернокожих. Отмечается, что в комиссию по возмещению ущерба войдут местные жители, бизнесмены и представители местных властей.

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ABC News уточняет, что в Ашвилле белые составляют около 80 процентов населения от общего числа в 90 тысяч.

Ранее сообщалось, что мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти решил забрать из бюджетных трат на полицию города до 150 миллионов долларов и отдать их на развитие районов с темнокожим населением. Руководство города считает необходимыми изменения в финансировании для преодоления проблем, которые возникли из-за наследия расизма. Власти направят эти деньги на развитие социальной структуры районов с преобладанием чернокожего населения и других меньшинств.

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