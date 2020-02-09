В России оценили требование Польшей репараций

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил слова польского министра о праве Варшавы на получение репараций от России за ущерб от Второй мировой войны. Никаких выплат не будет, заявил он в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

«Это больше направлено на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю, потому что понятное дело, что никакой выплаты репарации не будет», — заключил Цеков, выразив уверенность, что со временем мировое сообщество признает Польшу союзником гитлеровской Германии.

9 февраля бывший президент Польши Лех Валенса высмеял заявление замглавы МИД страны Павла Яблонского о «безоговорочном» праве на получение репараций от России.

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Политик добавил, что для улучшения отношений сторонам необходимо начать диалог. По его словам, только так можно обсудить проблемы и найти способ, чтобы решить их. Бывший польский президент также подчеркнул, что Россия и Польша «заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе».

Ранее заместитель главы МИД Польши заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны. По мнению дипломата, на этом праве польской стороне следует настаивать постоянно, так как у него нет срока давности.

В Госдуме ответили на соответствующее заявление. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик убежден, что высказывание можно расценивать как «сознательное невежество» и «осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты».

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