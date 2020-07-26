В США застрелили вышедшего на протесты ради темнокожей невесты американца

Жителя Остина, штат Техас, застрелили в ходе протестов против полицейского произвола и в поддержку чернокожего населения. Об этом сообщила представитель местной полиции Катрина Рэтклифф, передает Axios.

По ее словам, в ночь на воскресенье, 26 июля, американец подошел к машине с ружьем и был застрелен человеком, сидевшем в автомобиле. В настоящее время подозреваемый задержан: он активно сотрудничает с полицией.

Местная жительница Шейла Фостер в комментарии телеканалу ABC заявила, что погиб ее сын Гарретт. По ее словам, он участвовал в протестах вместе со своей невестой. Фостер добавила, что ее сын был «исключительно мирным» и лишь добивался справедливости для темнокожих граждан, поскольку его возлюбленная была афроамериканкой.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.