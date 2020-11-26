Обама рассказал о гордости за участвовавших в протестах дочерей

Бывший президент США Барак Обама заявил, что «очень гордится» своими дочерьми за то, что летом они присоединились к протестам, призывающим к расовой справедливости. Об этом он рассказал в интервью People.

«Я в вышей степени горд ими», — сказал 44-й президент США. С тех пор, как семья бывшего президента покинула Белый дом в 2017 году, его дочери Малия и Саша Обама в основном оставались вне поля зрения, но этим летом они находились среди десятков тысяч демонстрантов. Отмечается, что девушки были в масках и не привлекали лишнего внимания.

В ходе разговора бывший глава Белого дома рассказал, что 19-летняя Саша и 22-летняя Малия почувствовали «необходимость принять участие» в общенациональных демонстрациях против жестокости полиции после смерти Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других.

«Мне не нужно было давать им много советов, потому что у них было очень четкое представление о том, что было правильно, а что неправильно, и их собственная свобода выбора, сила их голоса», — сказал отец девушек. «Малия и Саша нашли свои собственные способы участвовать в демонстрациях и активизме, которые вы видели среди молодых людей этим летом, без каких-либо подсказок со стороны [бывшей первой леди США] Мишель и меня, по их собственной инициативе», — добавил он.

На протяжении нескольких месяцев в США проходили регулярные протесты против расовой несправедливости — отправной точкой для них послужила гибель темнокожего охранника Джорджа Флойда при аресте в мае.