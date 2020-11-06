Борцы за права темнокожих устроили бой с полицейскими в Нью-Йорке

РИА Новости

Сторонники марксистского движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которое выступает за права темнокожих американцев, устроили небольшой бой с полицейскими в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полицейские жестко задерживали протестующих. В частности, правоохранителям удалось вытеснить борцов за равноправие с проезжей части около площади Юнион-сквер. Известно, что в акции также участвовали недовольные ситуацией в США после выборов президента 3 ноября, где до сих не назван победитель.

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Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке американцы массово вышли на улицы с требованием «считать каждый голос» после прошедших президентских выборов. В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Пока что, по данным CNN, у Байдена 253 голоса выборщиков, а у Трампа — 213. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп сразу поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также неоднократно выражали уверенность в победе.

На протяжении нескольких месяцев до этого в США шли регулярные протесты против расовой несправедливости — отправной точкой для них послужила гибель темнокожего охранника Джорджа Флойда при аресте в мае.

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