Основательница Black Lives Matter обзавелась новым домом

Одна из основательниц движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») Патрисса Каллорс (Patrisse Khan-Cullors) обзавелась новым домом. Владение находится в отдаленной местности Топанга в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Dirt.

По документам участок был продан организации, которой управляет Каллорс. Новая владелица заплатила 1,4 миллиона долларов (более 108 миллионов рублей). Имя продавца неизвестно, его интересы представляло агентство недвижимости Coldwell Banker.

Теперь Каллорс принадлежит участок с домом площадью 2,4 тысячи квадратных футов (около 223 квадратных метров). Внутри располагаются три спальни и две ванные комнаты. На территории есть гостевой дом со спальней, ванной комнатой, гостиной и небольшой кухней. Интерьер комнат выполнен в белом цвете, а в качестве основного материала использовали дерево.

В феврале 2021 года недвижимостью в Лос-Анджелесе обзавелась американская актриса Кристен Стюарт. Она потратила на объект в стиле средиземноморского возрождения шесть миллионов долларов (на тот момент 444 миллиона рублей). Знаменитость приобрела дом площадью 452 квадратных метра.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru