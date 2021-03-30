В Лос-Анджелесе предложили пожить в доме звезды «Черной пантеры»

В Лос-Анджелесе предложили пожить в доме, который принадлежал американскому актеру, звезде фильма «Черная Пантера» Чедвику Боузману. Объект можно арендовать на год с ежемесячной платой в десять тысяч долларов (более 758 тысяч рублей). Об этом сообщает New York Post.

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Агенты по недвижимости также просят от потенциальных арендаторов 20 тысяч долларов качестве залога (более 1,5 миллиона рублей). По информации издания, Боузман провел на участке в районе Лос-Фелис последние дни перед своей смертью из-за многолетней болезни. Актер приобрел недвижимость в ноябре 2016 года.

Теперь в распоряжении жильцов может оказаться дом площадью более трех тысяч квадратных футов (около 308 квадратных метров). Внутри располагаются четыре спальни, просторная гостиная, столовая, четыре ванных комнаты, кухня, рабочий кабинет и терраса с видом на Голливудские холмы. На участке также есть двор и сад с лимонными и апельсиновыми деревьями.

Чедвик Боузман скончался в конце августа 2020 года в возрасте 43 лет. В 2016 году ему диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Актер боролся с заболеванием на протяжении четырех лет, пока оно не перешло в последнюю, четвертую стадию. Боузман не рассказывал о болезни публично.

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