Культура
 
Последние новости
«Борат 2» получил «Золотой глобус»
Россияне признались в особой щедрости на чаевые за границей
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в сеть
В Польше объяснили свое чувство превосходства над украинцами
Отец финского лыжника рассказал о снятом с россиян скальпе
Повар научился жарить мясо в тостере
Горбачев призвал к борьбе с коронавирусом «без политических игр»
Обнаружен способ продлить жизнь и предотвратить неизлечимую деменцию
Новости партнеров
Прослушать новость

Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»

Перейти в «Мою Ленту»
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Фото: Danny Moloshok / Reuters

Актер Чедвик Боузман был посмертно удостоен награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Трансляцию 78-й церемонии вручения награды введет NBC.

Награду артиста вручили его вдове. За «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль также боролись Риз Ахмед за картину «Звук металла», Энтони Хопкинс за фильм «Отец», Гари Олдман за «Манк» и Тахар Рахим за картину «Мавританец».

Ранее лучшим комедийным сериалом по версии «Золотого глобуса» был объявлен «Шиттс Крик».

В августе 2020 года Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
GOLDEN GLOBE AWARDS
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Золотого глобуса»
Умер исполнитель роли Черной Пантеры
Другие материалы рубрики
Культура00:00 5 февраля

Опять матриархат

Гниющие рубли, профессор Жгутик и вечный Новый год: каким получился новый фильм Ренаты Литвиновой
21:2223 февраля

Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

20:0123 февраля

Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу

15:2023 февраля

Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy

Культура00:01 1 февраля

Кровавая Луна

Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
15:0323 февраля

Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова

11:4023 февраля

Адвокат рассказал о наследстве Екатерины Градовой

02:4923 февраля

Наталья Селезнева рассказала о «странно сложившейся жизни» Градовой

Культура00:0131 января

«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»

Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
20:2122 февраля

Раскрыты обстоятельства смерти Екатерины Градовой

18:2422 февраля

Daft Punk объявили об уходе со сцены

15:5922 февраля

Джигурда вновь женился на олимпийской чемпионке

Россия
«Сказал, что найдет их и зарежет»
Кавказских подростков захлестнула мода на k-pop. За любовь к корейской попсе им угрожают расправой
Едим смело
Можно ли заразиться СOVID-19 через продукты питания
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
Все материалы
Мир
Оценены сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии
От рассвета до заката
60 лет назад в США чернокожим запрещали ночевать в городках на Юге. Что изменилось за эти годы?
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Президент Армении вернул Пашиняну его указ об увольнении главы Генштаба
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Массовые протесты захлестнули Грузию
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
СБУ проверит запись предполагаемого разговора между Сурковым и Медведчуком
Все материалы
Экономика
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Китайской экономике предсказали мировое господство
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
Обрушение биткоина обернулось трейдерам потерей миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
В Ленинградской области в результате стрельбы в кафе погиб человек
«Воры уже не хотят тюремной романтики»
В России объявили войну криминальным авторитетам. На что они готовы, чтобы остаться на свободе?
Полицейским ужесточат статью за игнорирование звонка об убийстве россиянки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Бойцы ОМОН оцепили монастырь опального схиигумена Сергия для розыска убийцы
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Российский игрок НХЛ Капризов забил «божественный» гол броском из-за ворот
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме из-за тяжелого заболевания
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Александр Емельяненко раскрыл планы на будущее
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
Болельщики возмутились решением судей на турнире ACA и устроили беспорядки
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Переехавший в Россию телеведущий назвал долгосрочное последствие коронавируса
«Люди жаждут интимного опыта»
Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
В сети начнут борьбу с травлей россиян
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Фото советского интерьера вызвало сомнения по поводу достойной жизни в СССР
Все материалы
Ценности
Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей болезни
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Девушка сделала эпиляцию в домашних условиях и осталась со склеенными бедрами
Все прозрачно
Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
50-летняя ведущая вновь вышла на улицу в мини-юбке зимой и была обругана
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Невеста случайно нашла купленное для нее кольцо и расстроилась из-за его дизайна
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мать выбросила детей из окна многоэтажного дома и спасла им жизнь
Домашний кот сбежал от хозяйки и вернулся через 14 лет
Буйволица спасла детеныша от леопарда и пустилась в бегство от льва
Сокровища народного генерала
Как тысячи людей искали выдуманный клад легендарного революционера и кто смог на этом нажиться
Врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили шестилетнюю девочку
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Все материалы
Полиция перехватила 46 суперкаров стритрейсеров — спецоперацию сняли на видео
Suzuki Hayabusa: что такое гипербайк?
Удивляемся «новому» супермотоциклу, вспоминаем его историю и павших конкурентов.
В России сделают карбоновый кузов для нового Porsche 911 Turbo S
Фантом и перья: особо особенный Rolls-Royce
Видео: самый роскошный седан в России — за что 46 миллионов рублей?
Hyundai и LG Chem потеряют миллиард долларов из-за возгорания электрокаров
Советская сила: уникальные экспериментальные МАЗы
От «ядерной гусеницы» до «Перестройки». Эти советские машины так и остались лишь яркими идеями
Представлен суперпикап Shelby F-250 с 37-дюймовыми колёсами
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы