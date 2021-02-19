Кристен Стюарт обзавелась еще одним многомиллионным особняком

Американская актриса Кристен Стюарт обзавелась еще одним особняком — недвижимость за шесть миллионов долларов (444 миллиона рублей) в стиле средиземноморского возрождения 1920-х годов находится в Лос-Фелизе (Лос-Анджелес, США). Об этом пишет Dirt.

Последний раз недвижимость была продана в 2008 году, а до этого ей владел актер Энтони Эдвардс, известный по сериалу «Скорая помощь». Несмотря на строгий фасад, внутри особняк выглядит тепло и уютно.

Площадь дома равняется 452 квадратным метрам. Он вмещает в себя четыре спальни и пять ванных комнат, а также гостиную, более интимную семейную комнату, столовую с открытой обеденной лоджией, кухню и небольшую прачечную. На участке есть гостевой дом, пышный сад и соляной бассейн с сауной и спа.

Стюарт владеет еще одним домом в Лос-Фелизе, который находится на закрытой территории по соседству с особняками других звезд. Также актрисе принадлежит пентхаус на Манхэттене (Нью-Йорк) стоимостью 5,6 миллиона долларов (415 миллионов рублей) и недвижимость для отдыха в Малибу — в 9,5 миллиона долларов (703,1 миллиона рублей).

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