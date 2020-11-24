Американская актриса Кристен Стюарт поразмышляла о праве натуралов играть гомосексуальных героев. Об этом сообщает издание Variety.

Звезда «Сумерек» не уверена, что роли геев и лесбиянок должны доставаться только представителям ЛГБТ. Она назвала эту тему серой зоной и пояснила, что у мужчин есть способы рассказывать женские истории, а у женщин есть способы рассказывать мужские истории.

Стюарт заявила, что артистам стоит «держать руку на пульсе», когда речь заходит о таких темах. «Я имею в виду, если вы рассказываете историю о сообществе, а оно вас не приветствует, тогда отвалите. Но если вы становитесь его союзником и его частью, если есть что-то, что привело вас к этой теме, то нет ничего страшного в том, что вы узнаете друг друга лучше», — считает актриса. При этом она призналась, что не может дать однозначного ответа на вопрос, стоит ли гетеросексуальным артистам играть ЛГБТ-персонажей.

В октябре Стюарт рассказала, что какое-то время пыталась скрыть собственную бисексуальность. По словам знаменитости, она не любит публичность, когда речь идет о ее личной жизни.