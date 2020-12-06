Россияне назвали лучших актеров десятилетия

Россияне выбрали актеров, которые оказали наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа за последние 10 лет. Рейтинг лучших возглавили Константин Хабенский и Александр Петров, свидетельствуют данные опроса SuperJob, которые приводит РИА Новости.

За Хабенского и Петрова проголосовали по 10 процентов опрошенных. На втором месте с 7 процентами — Сергей Безруков и Данила Козловский, а на третьем — Владимир Машков, который нравится 6 процентам респондентов.

Лучшим зарубежным актером десятилетия россияне признали Леонардо Ди Каприо (за него проголосовали 12 процентов жителей). Вторую строчку занял Джонни Депп (10 процентов), третью — Роберт Дауни-младший (5 процентов).

Среди актрис в России большинство опрошенных поставили на первое место рейтинга Светлану Ходченкову (13 процентов). Второй оказалась Чулпан Хаматова (4 процента), и третью позицию поделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская (по 3 процента).

В зарубежных лидерах оказались актриса Анджелина Джоли (14 процентов), Джулия Робертс, Кристен Стюарт (по 3 процента), Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович, Мерил Стрип (по 2 процента).

Ранее был назван самый сексуальный актер года. Первое место занял шотландский артист Сэм Хьюэн, который прославился благодаря сериалу «Чужестранка». Он набрал 914 тысяч голосов.