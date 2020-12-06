Раскрыты возможные заработки звезд «Гарри Поттера» в Instagram

Наибольший потенциал для заработка в Instagram среди актеров серии фильмов «Гарри Поттер» — у исполнительницы роли Гермионы Грейджер Эммы Уотсон. За один рекламный пост в соцсети она могла бы получить 184 тысячи фунтов (18,3 миллиона рублей). Соответствующий рейтинг составило издание The Sun на основе исследования портала OnBuy Movies.

На актрису подписаны 59 миллионов человек, в своих постах она освещает темы гендерного равенства, борьбы с дискриминацией чернокожего населения и экологичности моды. Эксперт по социальным сетям Хелена Папакоста отметила также эстетичность аккаунта Уотсон, который превратил ее в икону стиля.

На втором месте оказался актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя. За ним следят 9,2 миллиона подписчиков, а рекламный пост на его странице будет стоить 28,8 тысяч фунтов (2,8 миллиона рублей). Замыкает тройку лидеров недавно зарегистрировавшийся в Instagram актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли. К настоящему моменту на него подписались 3,6 миллиона человек, в связи с чем рекламный пост в его аккаунте обойдется в 11,3 тысячи фунтов (1,1 миллиона рублей).

На четвертом месте — актриса Эванна Линч, известная по роли Полумны Лавгуд. На британку подписаны 3,2 миллиона фолловеров, реклама в ее аккаунте будет стоить 10 тысяч фунтов (996 тысяч рублей). В пятерку также вошла сыгравшая сестру Рона Уизли Джинни актриса Бонни Райт. За ней следят 2,9 миллиона человек, а заработать на рекламе она может 8,4 тысячи фунтов (846 тысяч рублей).

В десятку лидеров попали Мэттью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса, с 2,5 миллиона подписчиков и потенциальным заработком в 7,8 тысячи фунтов (777 тысяч рублей); Джеймс Фелпс — Фред Уизли из «Гарри Поттера» — с 2,3 миллиона подписчиков и заработком 7,2 тысячи фунтов (717 тысяч рублей); Оливер Фелпс — Джордж Уизли — с 2,1 миллиона подписчиков и гонораром за рекламу в 6,6 тысячи фунтов (657 тысяч рублей); Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя, с 666 тысячами подписчиков и 2,1 тысячи фунтов за пост (209 тысяч рублей) и Альфред Энох, игравший Дина Томаса, с 277 тысячами подписчиков и заработком в 867 фунтов за рекламу (86 тысяч рублей).

Отмечается, что сыгравший главную роль актер Дэниэл Рэдклифф не попал в рейтинг, поскольку до сих пор не зарегистрирован в Instagram. Актер объяснял, что ему не нравится сама концепция социальных сетей. По его мнению, увлечение ими может негативно повлиять на психическое здоровье.