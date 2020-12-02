Неизвестные установили фигуру Дарта Вейдера на месте памятника работорговцу

Неизвестные установили в британском городе Бристоль памятник Дарту Вейдеру — персонажу саги «Звездные войны». Композиция появилась на том месте, где до протестов движения Black Lives Matter стоял постамент, посвященный английскому филантропу и работорговцу Эдварду Кольстону (Edward Colston), сообщает Bristol Live.

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Одетая в костюм Вейдера скульптура с поднятой вверх левой рукой достигает в высоту почти 3,3 метра и стоит на массивном постаменте. В издании предположили, что появление памятника связано с недавней смертью актера Дэвида Проуза (David Prowse), который сыграл роль Вейдера в фильмах. Таким способом, посчитали журналисты, активисты хотели воздать Проузу дань уважения. Представители издания также обратились за комментариями в городскую администрацию, но пока не получили ответа.

Подобные акции стали происходить на постаменте в Бристоле сразу после того, как летом 2020 года толпа протестующих снесла памятник Кольстону и скинула его в реку. В течение нескольких месяцев там появлялись разные фигуры, в том числе участника движения Black Lives Matter и манекен, изображающий телеведущего Джимми Сэвила (Jimmy Savile), которого после смерти обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Проуз родился в Бристоле в 1935 году. Изначально он работал профессиональным бодибилдером и тяжелоатлетом. Впервые актер сыграл в картине «Казино Рояль» по роману Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, а спустя время получил роль в классической трилогии «Звездные войны» (1977-1983). Проуз скончался в Лондоне в возрасте 85 лет 29 ноября 2020 года. По словам агента, причиной смерти актера стала короткая болезнь.

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