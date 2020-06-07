Британские протестующие утопили в реке памятник работорговцу и попали на видео

Толпа протестующих снесла памятник работорговцу Эдварду Кольстону в британском Бристоле и утопила его в реке. Видео с места события в воскресенье, 7 июня, опубликовал Independent.

На кадрах видно, как толпа сторонников движения Black Lives Matter при помощи веревок скинула бронзовую статую XIX века с постамента, а затем бросила ее в воду. Происходящее сопровождалось криками и аплодисментами.

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Отмечается, что ранее в городской совет подавалась петиция с требованием снести монумент, под документом подписались более 10 тысяч человек.

По данным издания, памятник члену британского парламента, филантропу и работорговцу, родившемуся в Бристоле в XVII веке, был возведен в 1895 году и всегда «вызывал неоднозначное отношение местных жителей». Именем Эдварда Кольстона в городе названы многие здания, школы и благотворительные организации.

Волна протестных акций захлестнула США, Великобританию, Францию и другие страны мира после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда при полицейском аресте в Миннеаполисе.

На улицы десятков городов вышли активисты движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), однако во многих случаях их выступления сопровождались вандализмом, мародерством и грабежами. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских, погибли 11 человек.

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