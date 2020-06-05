Участок улицы перед Белым домом переименовали в Жизни Черных Важны

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер сообщила в Twitter, что участок улицы перед Белым домом теперь переименован в честь движения «Жизни черных важны».

«Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется Black Lives Matter Plaza», — написала Баузер. К посту приложено видео, на котором размещают дорожный указатель с соответствующей надписью.

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) 05 июня 2020, 15:32

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти жителя Миннеаполиса, чернокожего охранника Джорджа Флойда. Он скончался из-за удушающего приема полицейского. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter, а протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru