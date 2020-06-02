В ООН отреагировали на протесты в США

Протесты в США, вызванные убийством чернокожего Джорджа Флойда при грубом задержании, подчеркивают как проблему полицейского насилия, так и общее неравенство в социальной сфере. Таким образом на американские события отреагировала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По мнению правозащитника, недовольство американцев подчеркивает две проблемы: жестокое поведение полицейских и социальное неравенство. Во второе понятие Бачелет включила проблемы в области здравоохранения, образования и дискриминации по расовому принципу. Она также отметила, что подобные вопросы также остро стоят во многих других странах, где расовые меньшинства подвергаются дискриминации.

Кроме того, Бачелет отдельно выделила проблемы этнических меньшинств во время пандемии коронавируса, приведя в пример Францию, Бразилию и США. По ее словам, COVID-19 продемонстрировал растущее социальное неравенство, которое ранее долго скрывалось.

Перед этим глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия. В Евросоюзе подчеркнули, что были шокированы смертью Флойда. По словам Борреля, это событие свидетельствует о злоупотреблении властью правоохранителями.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в США с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался из-за удушающего приема полицейского. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.

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