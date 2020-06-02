Мэр Вашингтона отказалась вводить войска по совету Трампа

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер заявила, что отказывается от ввода войск в город для защиты от бунтующих, что ранее советовал сделать президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
Баузер отметила, что ее администрация попросила Нацгвардию взять под контроль движение на контрольно-пропускных пунктах по периметру города. При этом она отвергла предложение о запросе армии для других целей. «Мы не хотим вооруженную Нацгвардию и военных на улицах округа Колумбия». — подытожила мэр.
Ранее Трамп подвел итоги ночных демонстраций в Вашингтоне и поблагодарил самого себя. «В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Все проделали шикарную работу. Подавляющая сила. Доминирование. Миннеаполис тоже был великолепен (спасибо президенту Трампу!)», — написал он.