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В США выставили на продажу дом для фанатов «Звездных войн»

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В Хидден-Хиллсе (один из самых дорогих городов США, округ Лос-Анджелес) выставили на продажу дом для фанатов киноэпопеи «Звездные войны». Об этом сообщает информационный портал Stuff со ссылкой на американское агентство недвижимости Top Ten Real Estate Deals.

Двухэтажный дом площадью 1689 квадратных метров оценивается в 26,5 миллиона долларов (более полутора миллиардов рублей). На прилегающей территории в 1,2 гектара размещен комплекс крытых и открытых бассейнов с горками. В зоне отдыха у бассейна есть сад и искусственный водопад с гротом. Часть территории выделена под теннисный корт. О владельце дома, чье имя скрывает агентство, известно лишь то, что он инвестор на пенсии и преданный фанат «Звездных войн».

В подвальном помещении выставлены фигуры всех основных персонажей фильма: Люк Скайуокер, Чубакка, Дарт Вейдер, C-3PO и другие. По информации портала, владелец особняка готов продать всю свою коллекцию артефактов за исключением нескольких ценных вещей — за них придется отдельно поторговаться. Сам подвал площадью 465 квадратных метров — это просторное тематически оформленное пространство, оборудованное игровой зоной, баром и камерным кинотеатром. Под навесным потолком прикреплена модель истребителя X-Wing, фигурирующего во вселенной саги.

Как отмечает Stuff, в доме есть много красивых жилых помещений «для простых смертных». Кухня подойдет для домашних вечеров и шумных застолий. В доме есть несколько спален и гостевых комнат. Также к услугам будущих владельцев предложены спортзал, массажный кабинет, винный зал, профессиональная студия звукозаписи и гараж на шесть автомобилей. Помимо прочего, в особняке имеется 2800-литровый аквариум с тропическими рыбами и обсерватория.

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