Цыганский барон из Омска выставил на продажу особняк

В омском районе Порт-Артур выставлен на продажу коттедж цыганского барона, сообщает «Новый Омск».

Внутренняя отделка двухэтажного дома выполнена с использованием большого количества позолоты и хрусталя, в гостиной висит огромный снимок цыганской семьи. В оформлении комнат преобладают яркие цвета — желтый, зеленый, розовый и синий.

Согласно объявлению, размещенному на портале ЦИАН, общая площадь особняка — 300 квадратных метров, размер участка — 7 соток. В коттедже четыре спальни, кабинет, санузел. На территории есть зона отдыха, беседка, качели и фонтан, а также гостевой дом площадью 80 квадратных метров.

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На снимках видно, что ворота имения декорированы позолотой, у входа в дом установлены многочисленные скульптуры, в гостиной, помимо семейной фотографии, есть камин, над которым висит портрет семьи. На обеденном столе — позолоченные бюсты девушек, у подножия лестницы — небольшая конная статуя. В доме множество плюшевых игрушек и фарфоровых статуэток.

«Отличное предложение для большой дружной семьи», — отмечает автор объявления. Цена объекта — 18 миллионов рублей. Это не самое дорогое предложения индивидуального жилья в районе: поблизости 600-метровый дом выставлен на продажу за 20 миллионов. Он выполнен в схожем стиле, но внутри не завершен ремонт помещений.

Ранее в июле стало известно, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России готовит программу по профилактике конфликтов с участием цыган. Глава агентства Игорь Баринов заявил, что во многих регионах страны есть напряжение из-за асоциального образа жизни некоторых представителей цыганского народа.

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