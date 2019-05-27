Цыганский табор попытался сорвать бизнес-тренинг в Москве

Цыганский табор попытался сорвать лекцию для начинающих предпринимателей. Как сообщает «Секрет фирмы», это произошло в Москве в воскресенье, 26 мая, во время одного из мероприятий тренингового проекта «Бизнес-молодость».

Судя по информации из группы «Бизнес-молодости» во «ВКонтакте», 26 мая в «Сокольниках» состоялся интенсив, на котором рассказывали о передовых бизнес-технологиях и способах увеличить доход, а также о выходе на новый уровень самореализации.

На входе участников встречали люди в ярких одеждах и убеждали в бессмысленности трат на сомнительное образование и скандировали лозунги: «Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно войти в табор!» и «Ай-нанэ-нанэ молодость!»

По информации издания, организатором акции стал блогер Богдан Кандауров, который называет себя миллионером из Балашихи. «Идти на этот курс — это то же самое, что и прыгать в жерло вулкана. Посмотрите на них — все эти люди сегодня обожгутся», — сказал он, уточнив, что сможет стать для этих людей «огнетушителем, их фольгой или хотя бы их мазью Вишневского».

У Кандаурова есть канал на YouTube, на него подписаны почти 60 тысяч пользователей. Последние несколько месяцев там выходит бизнес-сериал. Комментаторы подозревают, что это рекламный проект, и пока безуспешно пытаются выяснить, какой бренд за этим стоит. Самого блогера они называют инфоцыганом.

«Бизнес-молодость» позиционирует себя как сообщество предпринимателей. Компания регулярно проводит тренинги и курсы, обещая превратить слушателей в миллионеров.

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