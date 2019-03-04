Выпускник «Бизнес-молодости» оказался «кошельком» Мадуро

Держателем якобы выведенных из Венесуэлы денег президента страны Николаса Мадуро является россиянин Нурлан Байдильда, связанный с известным тренинговым проектом «Бизнес-молодость», пишет The Bell.

По информации издания, человек по имени Нурлан Байдильда является уроженцем Казахстана и имеет российское гражданство. Его основной род деятельности связан с обучением всех желающих участию в государственных тендерах. Для этого он создал компанию Tender First, которая проводит соответствующие тренинги. При этом компания, по данным The Bell, в тендерах никогда не участвовала и госзаказы не выполняла.

Также Байдильда входит в совет кураторства «Бизнес-молодости» и утверждает, что получил юридическое образование «в Казахстане, США, Европе и Кембридже», работал прокурором и сотрудником нефтяной компании, «но с конкретным потолком».

С чиновниками из Венесуэлы и, возможно, с ее президентом Николасом Мадуро Байдильда мог познакомиться в ходе мероприятий, проходивших в последние годы в столице Казахстана Астане, в частности во время международной выставки «Экспо-2017».

О помощи, которую Байдильда оказывал Мадуро, ранее со ссылкой на венесуэльскую оппозицию писал Bloomberg. Противники Мадуро утверждают, что выведенные из страны миллионы долларов хранятся на счетах фонда Nurlan Baildilda. Однако доподлинно подтвердить существование организации с таким названием The Bell не удалось.

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