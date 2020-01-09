Стало известно о покупке олигархом из России «безобразного» дома в США

Предприниматель Дмитрий Босов, входящий в список богатейших бизнесменов России, и его супруга Екатерина приобрели в США особняк, который американские СМИ ранее окрестили «удивительно безобразным». Об этом пишет Variety.

По данным издания, дом, расположенный в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния), до недавнего времени принадлежал чете Глосманов — выходцам из СССР, основавшим в США успешную сеть стоматологий. Пара купила участок под застройку еще в 1980-х, захотев возвести на нем коттедж, против появления которого активно выступали соседи. Но дом в готическом стиле все-таки был построен.

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В 2013-м Глосманы вывели особняк на рынок за 18,95 миллиона долларов (1,15 миллиарда рублей). На архитектурно нетипичное для Беверли-Хиллз здание обратили внимание местные СМИ. Портал Curbed выпустил заметку об объекте, озаглавив ее «Поразительно ужасный дом дантиста выставлен на продажу за 18,95 миллиона». В комментариях к новости один из читателей назвал особняк «мавзолеем для ходячих мертвецов». Другой предположил, что авторы проекта употребляли кокаин.

Глосманы впоследствии отремонтировали коттедж, практически полностью обновив интерьеры. В 2018-м они вновь выставили его на продажу — уже за 35 миллионов долларов (2,14 миллиарда рублей). В октябре 2019-го дом приобрела фирма, связанная, по данным Variety, с олигархом Дмитрием Босовым. Сумма сделки, о заключении которой стало известно в январе текущего года, составила 30 миллионов долларов (1,84 миллиарда рублей). Общая площадь особняка — почти 1,4 тысячи квадратных метров. В нем 8 спален и 12 ванных комнат.

Дмитрий Босов в 2019 году занял 102-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние издание оценило в 950 миллионов долларов. Более 86 процентов капитала Босова аккумулировано в возглавляемой им группе «Аллтек». Компания занимается добычей угля и антрацита.

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