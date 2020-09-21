Умер работавший над «Звездными войнами» и «Чужим» художник

Умер художник Рон Кобб, работавший над фильмами «Звездные войны», «Чужой» и «Назад в будущее». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Робин Лав.

Он скончался в возрасте 83 лет из-за деменции с тельцами Леви. Художник умер в свой день рождения, 21 сентября, в австралийском Сиднее.

Кобб разработал дизайн космического корабля «Ностромо» для научно-фантастического фильма «Чужой», а также придумал внешний вид автомобиля DeLorean, который был показан в роли машины времени в ленте «Назад в будущее». Художник также работал над созданием «Звездных войн», «Конана-варвара», «Бездны», «Вспомнить все» и других проектов.

Он родился 1937 году в Лос-Анджелесе. Кобб получил известность в 1960-х годах благодаря политическим карикатурам, которые публиковались в различных изданиях. Позже он начал карьеру в киноиндустрии.