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Убившие 16-летнюю афроамериканку полицейские объяснили свои действия

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Фото: ALISHA JUCEVIC / Reuters

Убившие 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант в американском городе Колумбус, штат Огайо, полицейские объяснили свои действия. Сотрудники правоохранительных органов предоставили видео со своих нательных камер. Об этом сообщает телеканал 10TV.

На записи с камеры первого офицера, который прибыл на место происшествия, видно, как девушка пытается ударить двух человек ножом. Только после этого полицейский применяет свое табельное оружие. Отмечается, что после ранения девушки сотрудники полиции вызвали ей скорую помощь и оказали первую помощь.

В полиции также рассказали, что к диспетчеру поступил звонок о нападении с ножом, однако он не смог уточнить детали до того, как связь оборвалась.

По версии семьи погибшей Макайи Брайант, девушку застрелил полицейский, прибывший на ее же вызов. Ее родственники утверждают, что именно она была той, кто вызвала полицейских из-за ссоры девушек возле ее дома.

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