Байден поговорил с семьей Джорджа Флойда после вердикта экс-полицейскому

Президент США Джо Байден поговорил с семьей Джорджа Флойда после вынесения вердикта бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого признали виновным в убийстве афроамериканца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис провели беседу с братом погибшего. Во время разговора американский лидер заявил, что ничего не может все исправить, однако, по крайней мере, по данному делу был вынесен справедливый вердикт. Также глава государства пообщался с губернатором Миннесоты Тимом Уолцом. Отмечается, что вскоре Байден и Харрис выступят с обращением в связи с делом Джорджа Флойда.

Ранее присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.